Азербайджан повысил брачный возраст для девушек

Парламент Азербайджана (Милли меджлис) принял во вторник изменения в Семейный кодекс страны, согласно которым минимальный возраст вступления в брак девушек увеличен на один год - до 18 лет., сообщает РИА Новости.

Проблема ранних браков в Азербайджане приобрела достаточно острый характер, особенно в южных регионах страны, в которых сильны патриархальные нравы и обычаи.

Кроме того, было внесено изменение в Уголовный кодекс Азербайджана, предусматривающее ответственность за принуждение к вступлению в брак.

Отныне лица, виновные в принуждении к вступлению в брак, будут штрафоваться на сумму от 2 до 3 тысяч манатов (от 2 до 3,8 тысячи долларов) или лишены свободы сроком на два года. В случае же принуждения к вступлению в брак лица, не достигшего брачного возраста, штраф составит от 3 до 4 тысяч манатов (от 3,8 до 5 тысяч долларов), а срок лишения свободы - до четырех лет.