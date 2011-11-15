ЕБРР: экономический кризис снизил доверие к демократии

Глобальный экономический кризис снизил уровень поддержки демократии в странах с переходной экономикой на 10%, причем, в более развитых странах региона он упал сильнее, а в странах СНГ, напротив, повысился, свидетельствуют данные ежегодного доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о развитии стран с переходной экономикой (EBRD Transition Report).

Поддержка демократии из-за кризиса в регионе операций ЕБРР, который объединяет в себе страны с постсоциалистической экономикой и Турцию, в 2010 году упала до 63-64% по сравнению с 73-74% в 2006 году. Исследование проводилось путем опроса 39 тысяч жителей стран региона по итогам 2010 года.

Люди стали меньше поддерживать принципы демократии там, где население сильнее пострадало из-за недавнего кризиса. Как показывают приведенные в докладе данные, идеалы рыночной экономики и демократии утратили поддержку у населения стран, наиболее далеко продвинувшихся вперед по пути перехода, поскольку в этих странах кризис вызвал более глубокий экономический спад по сравнению с прежними периодами рецессии в начале и середине 1990-х годов. При этом кризис конца предыдущего десятилетия прошел в странах СНГ в целом мягче, чем спад производства, вызванный крахом социалистической системы двумя десятилетиями ранее.

"Это особенно относится к странам СНГ с высокими уровнями восприятия коррупции. Вероятно, разразившийся кризис лишил их граждан последних симпатий к роли государства в экономике, которые у них, возможно, еще оставались", - отмечается в докладе.

Согласно данным исследования, среди стран региона операций ЕБРР с самыми высокими показателями поддержки демократии с 2006 года сохранили свои позиции Турция, Черногория, Монголия, Узбекистан, Албания и Таджикистан. За прошедшие четыре года к ним присоединились Грузия, Казахстан, Беларусь и Армения, причем в Армении отмечен наивысший за последние четыре года взлет показателей поддержки демократии - на 28%, в результате чего она переместилась с 26-го места в данном регионе на 2-е, следуя сразу же за лидером 2010 года по этому показателю - Таджикистаном.

Среди стран, наиболее активно продвинувшихся вперед по пути реформ, показатели поддержки демократии особенно резко снизились в Словакии, Словении и Венгрии, причем в Словакии они упали более чем на 20%.

В России показатель доверия к демократии на фоне кризиса немного повысился - до 38% с 36% в 2006 году.

В настоящее время ЕБРР, основанный в 1991 году в Лондоне для содействия переходным процессам в странах с постсоциалистической экономикой, ведет операции в 29 странах СНГ, Восточной Европы, Центральной Азии, на Балканах и в Турции, отмечает РИА Новости.