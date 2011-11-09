Польша открывает сеть специальных центров по всей Украине

Первый визовый центр компании «VFS Global» из будущей сети пунктов приема анкет от украинских граждан для получения виз в консульских учреждениях Польши будет открыт 12 ноября в Ивано-Франковске, а второй – 18 ноября во Львове.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Консульского отдела Посольства Польши в Киеве Рафал ВОЛЬСКИЙ.

Также, отметил он, до конца года в Украине будут открыты еще три таких пункта: 16 декабря в Тернополе, 22 декабря в Ровно и 26 декабря в Луцке.

Р.ВОЛЬСКИЙ подчеркнул, что Министерство иностранных дел Польши решило открыть в Украине сеть пунктов приема визовых анкет от украинских граждан, чтобы в условиях большого количества заявителей упростить доступ к получению виз, в частности и тем, кто живет далеко от польских консульских учреждений.

При этом Р.ВОЛЬСКИЙ подчеркнул, что указанная компания не будет дублировать сеть консульских учреждений, и что открытие визовых центров не изменяет порядок, связанный с доступом к консульским учреждениям Польши.

«Открытие пунктов приема визовых анкет никоим образом не сокращает возможности подачи визовых анкет непосредственно в визовые учреждения. Это дополнительная возможность просто передать анкеты в тех городах, где консульских учреждений Польши нет, или там, где такие учреждения есть, но мы хотим, чтобы клиент имел выбор», - отметил руководитель Консульского отдела Посольства Польши в Киеве.

Также он подчеркнул, что процедуры и перечень документов для подачи визовых анкет в пунктах их приема будут те же, что и в консульствах. «Пункт приема визовых анкет – это только пункт приема. Решение (относительно предоставления визы – УНИАН) происходит в консульстве, или в консульском отделе посольства», - отметил Р.ВОЛЬСКИЙ. Но для того, чтобы получить визу экспресс-способом необходимо обращаться непосредственно в консульство или посольство.

В свою очередь представитель компании «VFS Global» Шринараян САНКАРАН также подчеркнул, что компания берет на себя лишь административную работу и никоим образом не влияет на решение относительно выдачи визы. С клиентами компания будет работать через специальный веб-сайт и call-центр, а также непосредственно в запланированных к открытию для польской дипмиссии 14 визовых центрах.

Ш.САНКАРАН рассказал: в визовых центрах заявитель сможет подать пакет документов, оплатить визовый сбор (35 евро), а также воспользоваться дополнительными услугами – приобрести у представителей страховой компании полис, заказать курьерскую доставку (50 грн.), сделать копии документов (бесплатно) или фотографии (30 грн. за 4 фото). Центры будут работать с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 15.30. Предварительно заявителю необходимо будет записаться или на веб-сайте, или через call-центр, таким же образом можно будет проверить и статус заявки. Как только ее обработка будет завершена, клиент получит смс-сообщение (бесплатно), что паспорт можно забрать. Сервисный сбор «VFS Global», включая налоги, будет составлять 225 грн. Длительность обработки заявления – 4-5 дней.

При этом Ш.САНКАРАН сообщил об открытии с 2012 года еще нескольких визовых центров в сотрудничестве с польской миссией: 20 января – в Днепропетровске и Донецке, 27 января – в Харькове, 10 февраля – в Киеве, в марте – в Одессе, Хмельницком, Житомире, Виннице, а также в Симферополе или Севастополе. Представитель «VFS Global» отметил, что центры будут открываться в отдельных зданиях или в бизнес-центрах в центральных частях городов, куда будет легко добраться на общественном транспорте.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Генрик ЛИТВИН отметил, что открытие визовых центров является частью политики либерализации визового режима, ведь в 2010 году Польша усилиями своих шести консульских учреждений выдала украинцам 55% всех шенгенских виз в Украине – 452 тыс., а в этом году уже семь учреждений выдали 467 тыс. виз за 10 месяцев, поэтому на конец года возможно их количество превысит 500 тыс.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Посольстве Республики Польша в Украине сообщили, что Министерство иностранных дел Польши решило открыть в Украине сеть пунктов приема визовых анкет от украинских граждан, которыми будет заниматься известная компания в предоставлении таких услуг «VFS Global».

Также журналистам были представлены статистические данные о получении украинскими гражданами виз в польских консульских учреждениях за последние годы. Так, в 2009 году польскими консульскими учреждениями гражданам Украины было выдано 438 тыс. 997 виз, в 2010 году – 452 тыс. 878 виз, за первые восемь месяцев 2011 года – 381,7 тыс. виз. При этом уровень отказов в выдаче виз, по сравнению с консульскими учреждениями других стран, традиционно очень низкий – всего 2,6-2,7%.