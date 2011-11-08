Спикером польского Сейма впервые в истории страны стала женщина

Председателем Сейма Польши сегодня впервые в истории страны избрана женщина, ею стала врач-педиатр и бывший министр здравоохранения Эва КОПАЧ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, за кандидатуру 55-летней Э.КОПАЧ на первом заседании Сейма VII созыва проголосовали 300 депутатов при необходимых для принятия решения 227 голосах.

„Ми должны быть верными Конституции и служить не себе, а тем, благодаря кому мы здесь находимся”, - сказала Э.КОПАЧ, которая с 2003 года входит в партию „Гражданская платформа”, после голосования.

Перед голосованием произошла перепалка между представителями партии власти и самой популярной оппозиционной партии „Право и справедливость”, которые, в частности, обвинили Э.КОПАЧ в представлении ложной информации о Смоленской катастрофе.

Как сообщал УНИАН, сегодня начал работу новый состав Сейма и Сената Польши, который был избран по результатам очередных парламентских выборов в начале октября.

Поляки избрали 460 депутатов низшей, но главной законодательной палаты парламента Сейма, и 100 сенаторов.

Справка УНИАН. Э.КОПАЧ родом из 40-тысячного городка Скарышев, расположенного в столичном Мазовецком воеводстве.

Политическую карьеру начала в 1998 году, а с 2001 года вступила "Гражданскую платформу" и с тех пор каждый раз избиралась в Сейм.

После победи РО на внеочередных парламентских выборах 2007 года возглавила министерство здравоохранения, где проработала до сегодняшней отставки правительства в связи с формированием нового кабинета.