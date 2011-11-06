У самолета A-320 в Москву в воздухе отказала аэронавигационная система

Самолет А-320 совершил в воскресенье вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево", пострадавших нет. Как передают РИА Новости, об этом сообщает сайт Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России

По предварительным данным, самолет А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета по причине отказа в полете аэронавигационной системы.

"На борту воздушного судна находилось 134 пассажира, в том числе десять детей, семь членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Следственными органами Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России по данному факту проводится доследственная проверка.

"У самолета, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск-Москва, в полете сработала сигнализация "Отказ навигационной системы"... Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказала РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Наталия Криницкая.

В 10.39 по местному времени (07.39 мск) самолет благополучно совершил посадку в "Толмачево". В настоящее время пассажиры ждут резервный самолет.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.