Писателя, который путешествует автостопом, впервые за 9 лет обокрали

Черниговского путешественника и писателя Александра ВОЛОЩУКА, который путешествует автостопом, впервые за 9 лет путешествий обокрали в Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пресс-конференции он рассказал, что форс-мажорные обстоятельства возникли в городе Сухуми. Путешественник оставил рюкзак с вещами возле магазина, и зашел пополнить счет мобильного телефона, а когда вышел – рюкзак исчез.

"Случилось то, что рано или поздно случается с каждым путешественником", - сознался А.ВОЛОЩУК, добавив, что просто, по-видимому, потерял бдительность. Он рассказал, что обратился к милиции, которая находилась вблизи места события, но это было безрезультатно.

Путешествие пришлось завершить раньше. Родные из Чернигова передали украинский паспорт поездом, а друзья из Сочи помогли с вещами. Больше всего А.ВОЛОЩУК сожалеет о потерянных фотографиях и дневнике, где обстоятельно описан каждый день его путешествия. Однако путешественник сознался, что, несмотря на кражу, своего положительного отношения к Абхазии и ее жителям не изменил. Свои воспоминания о путешествии он постепенно записывает, и они станут частью будущей книги.

Во время своего одиннадцатого путешествия автостопом, которое длилось более четырех месяцев, А.ВОЛОЩУК посетил Азербайджан, Армению, Грузию, Турцию и Северный Кипр. В частности, черниговский путешественник принял участие в православном восхождении на Эльбрус, на вершине которого впервые была осуществлена литургия. Собственно исследованием жизнь украинцев на Кавказе он занимался мало, хотя по пути посетил поселение потомков украинских казаков на Кубани.

Также путешественник поделился с журналистами своими планами на будущее. В частности, несколько месяцев следующего года он планирует провести в Кабардино-Балкарии, где будет работать над книгой о православном священнике, погибшем в церкви от рук фанатика-вакхабита. Кроме того, А.ВОЛОЩУК мечтает о продолжении своего познания восточной цивилизации, которую считает более человечной, и посещении Китая в 2012 году.

"Мир добрый, человечный, интересный. Он проще, чем мы думаем о нем", - подытожил впечатление от очередного путешествия А.ВОЛОЩУК.

Справка УНИАН. А.ВОЛОЩУК родился 1972 году в г. Зеленодольске Днепропетровской области. С 1976 г. живет в Чернигове. С 2002 года занимается путешествиями автостопом, совмещая их с журналистской деятельностью.

Во время каждого путешествия занимался изучением жизни украинцев за границей, а также исследовал тему массовых репрессий в СССР в 1930-1950-х годах.

По результатам свои путешествий А.ВОЛОЩУК издал три книги: "Автостопом на край света" (2008), "Северная Одиссея" (2009), "Навстречу солнцу" (2010).