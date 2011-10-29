Сыну Каддафи предлагают явиться в Международный суд добровольно
00:43, 29 октября 2011Мир
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Идут "непрямые переговоры"
Международный уголовный суд в Гааге через посредников ведет переговоры с сыном полковника Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом о добровольной явке в суд, сообщает Би-би-си со ссылкой на генерального прокурора суда Луиса Морено-Окампо.
По его словам, в случае явки Сейф аль-Ислам сможет рассчитывать на объективный процесс, где у него будет право защищать себя.
Ордер на арест суд выдал еще в июне по обвинению в преступлениях против человечности.
В четверг один из чиновников Нигера, граничащего с Ливией, сообщил, что Сейф аль-Ислам был замечен возле ливийской границы.
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