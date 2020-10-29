Сейчас в Бельгии более 200 шоколадных фирм, 200 шоколадных магазинов и музеев.

Бельгийца Пьера Марколини признали лучшим кондитером в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Премией шоколатье наградило итальянское сообщество кондитеров из стран, специализирующихся на изготовлении сладкого, таких как: Франция, Швейцария, Япония и др.

Читайте такжеБездомный вместо Санты: Бэнкси показал рождественское граффити (видео)

Шоколад Марколини, известный своим минималистичным стилем, уже стал роскошным подарком: некоторые коробки продают по цене свыше 118 долларов за изысканный вид.

Свой "сладкий" бизнес бельгиец начал 25 лет назад. На сегодня его магазины открыты в Германии и Китае. Мужчина уверен, что шоколад помогает утешать людей во время пандемии.

"Мы живем в мрачный период... Думаю, лучшее, что вы можете сделать, – это остаться дома с плиткой шоколада и коробкой конфет", – сказал он.

Бельгия гордится своей "шоколадной" историей: в 1912 году местный житель Жан Нойхаус придумал шоколад с твердой оболочкой и кремовой начинкой. Однако в последнее время страна сталкивается с большой конкуренцией. Иностранцы часто продают свою продукцию как "бельгийскую" и по бельгийскому рецепту.

Сейчас в стране более 200 шоколадных фирм, 200 шоколадных магазинов и музеев.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская