В Грузии обсудят вопросы интеграции в НАТО

Специальный представитель генсека НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай 27 октября посетит Грузию, где проведет встречи с премьер-министром Грузии Никой Гилаури, секретарем Совета национальной безопасности Грузии Георгием Бокерия, госминистром Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Гиоргием Барамидзе и министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе, сообщает Новости Грузия.

"Мы приветствуем этот визит и считаем, что он является выражением политической поддержки Грузии со стороны НАТО. Визит даст возможность в рамках встреч на высшем уровне рассмотреть вопросы интеграции Грузии в альянс", - заявила на брифинге замглавы грузинского МИД Нино Каландадзе.

Также, по ее словам, предметом обсуждения станет и вопрос задержания в Белоруссии девяти граждан Грузии. "В настоящее время посольство Грузии в Минске пытается выяснить причины задержания грузинских граждан в аэропорту столицы Белоруссии", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.