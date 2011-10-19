Российско-украинская парусная экспедиция на древнеславянской ладье «Русич» пересекла экватор в Яванском море Индийского океана в точке 105 градусов восточной долготы и перешла в Южное полушарие.

Плавание древнеславянской ладьи «Русич» через Индийский океан – международный российско-украинский парусный проект, сообщил УНИАН председатель оргкомитета экспедиции Борис ФИЛАТОВ. Инициаторами проекта являются братья-близнецы, заслуженные путешественники Российской Федерации Александр и Сергей СИНЕЛЬНИКИ.

Как рассказал командор экспедиции С.СИНЕЛЬНИК, «пересечение экватора произошло в тёмное время суток в ужасных погодных условиях - в дождь, сильный встречный ветер, при крутой волне в 2-3 метра». Он отметил, что из семи человек в дружине только двое уже переходили экватор в экспедиционных условиях: он сам и инженер-механик Сергей МУРАВИЦКИЙ. Остальные пятеро (боцман ладьи Илья ПОДГОРНЫХ из Тольятти и четверо украинских мореходов: кок Александр БУЙВАЛЮК и матросы-рулевые Вадим ГАЛИЦКИЙ, Алексей РОМАНЕЕВ и Вилен ДЕРЕВЯНКО) впервые пересекли линию экватора.

Рассказывая о предстоящих участках плавания, С.СИНЕЛЬНИК уточнил, что «погода всё ухудшается, а с переходом в Южное полушарие совершенно испортилась: дожди, грозы, сильный встречный ветер до 15 узлов, волны по 3 метра высотой».

В ближайшее время ладье предстоит пройти вдоль острова Суматра на юго-восток в столицу Индонезии, порт Джакарту. Но из-за погодных условий – сильного встречного ветра и волн – ладья застряла на острове Бангка (Bangka), пытаясь дойти до порта Тобоали.

На острове Бали запланирована частичная смена дружины ладьи «Русич».

Как сообщили в организаторы проекта, ладья «Русич» была построена в 2006 году в Петрозаводске, на верфи «Варяг», специализирующейся на проектировании и постройке деревянных судов различного назначения. Ладья «Русич» - это точная копия кораблей древних славян и варягов IX-XI веков домонгольского периода.

10 августа 2010 года ладья «Русич» отправилась в первый этап экспедиции из Тольятти, по рекам Волга и Дон, через Чёрное, Мраморное, Средиземное, Красное моря, в Индийский океан, до берегов Индии по маршруту великого русского первопроходца Афанасия Никитина. Из-за раннего начала сезона осенних муссонов первый этап плавания завершился на Аравийском полуострове, где ладья была временно поднята из воды и поставлена на суше в Султанате Оман.

В мае 2011 года ладья вышла во второй этап экспедиции, посвященный великому путешественнику XIX века, исследователю Н.Миклухо-Маклаю. Ладья прошла по маршруту Порт Салала (Султанат Оман) – Индия – Шри-Ланка – Никобарские острова – Малайзия, и 1 июня вошла в малазийский порт Лангкави.

3 октября 2011 года стартовал третий этап кругосветного плавания из порта Сапун (Таиланд) через Индийский океан до Сиднея (Австралия).

Александр и Сергей СИНЕЛЬНИКИ планируют в будущем совершить ряд северных морских путешествий, чтобы показать, что в IX -XII веках ладьи древних славян доходили через Белое море вокруг Скандинавии до североевропейских государств, и далее через Гренландию – до Америки.

Как отмечал С.СИНЕЛЬНИК, «есть мечта пройти вокруг Земного шара, хотя эта задача пока только обсуждается».