Лукашенко принял верительные грамоты посла Украины

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Беларуси Игоря ЛИХОВОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Белорусского государства.

«За годы независимости мы сумели укрепить и расширить сложившиеся на протяжении веков экономические и культурные отношения двух родственных славянских народов», - сказал А.ЛУКАШЕНКО, принимая верительные грамоты украинского дипломата.

Президент Беларуси отметил, что за последние 4 года товарооборот между Беларусью и Украиной увеличился более чем в 4 раза и составил в 2006 году почти 2,5 миллиарда долларов.

А.ЛУКАШЕНКО также принял верительные грамоты послов Германии, Республики Кения, Королевства Марокко, Королевства Нидерландов, Султаната Оман, Сирии, Швейцарии, Шри-Ланки, Эфиопии, Японии.

«Беларусь выработала свою модель социально-экономического развития, свой путь строительства правового демократического государства не по чужим рецептам, а опираясь на исторические традиции, интересы и устремления народа. Во многом благодаря этому у нас высокие темпы экономического развития и социально-политическая стабильность общества», - отметил А.ЛУКАШЕНКО, приветствуя дипломатов.

Глава Беларуси подчеркнул, что главным принципом внешней политики Беларуси является многовекторность и развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. «Мы намерены активно использовать созидательный потенциал международной дипломатии для расширения экономических, политических и культурных связей, поиска новых перспективных партнеров для реализации совместных инициатив и проектов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 6 февраля 2007 года подписал указ о назначении И.ЛИХОВОГО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь.

До этого назначения И.ЛИХОВОЙ занимал должность руководителя Службы по вопросам сохранения национального культурного достояния Секретариата Президента Украины.

С сентября 2005 года по ноябрь 2006 года был министром культуры и туризма Украины.