МВФ получит все необходимые ресурсы

Международный валютный фонд будет иметь все необходимые ресурсы для стабилизации мировой экономики – с таким заявлением выступили в субботу министры финансов и главы центральных банков стран "большой двадцатки" по завершению второго дня проходившей в Париже встречи.

Глава МВФ Кристин Лагард, выступая на пресс-конференции после субботнего заседания, заявила, что в последние недели от ослабления экономики развитых стран начали страдать и развивающиеся рынки, рост которых во многом помог преодолеть последствия мирового финансового кризиса 2008 года.

Ожидается, что на саммите глав стран-членов еврозоны, который пройдет 23 октября, будут предприняты дальнейшие шаги для укрепления Европейского фонда финансовой стабильности, сообщает Радио "Свобода".