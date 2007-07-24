ООН отказала Тайваню

ООН не приняла заявку Тайваня на вступление в организацию, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на китайскую версию интернет-сайта ООН.

Секретариат ООН обосновал отказ восстановить членство Тайваня, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи 1971 года, в которой подчеркивается, что представители КНР являются единственными законными представителями Китая в ООН. Таким образом, Тайвань, будучи частью Китая, не имеет права стать членом ООН, объединяющей суверенные государства.

В 1949 году на Тайвань бежали несколько миллионов сторонников партии Гоминьдан, проигравшей коммунистам борьбу за власть в материковом Китае. Китай считает Тайвань одной из своих провинций.

Тайваньские власти утверждают, что на острове существует "Китайская республика" (КР), которая является правопреемником первой китайской республики, основанной Сунь Ятсеном в 1912 году.

До 1971 года "Китайская республика" представляла Китай в ООН и даже была постоянным членом Совета безопасности этой организации, однако затем место в ООН перешло от "Китайской республики" на Тайване к КНР.

С тех пор тайваньские власти неоднократно подавали заявки на вступление в ООН от имени "Китайской республики", но получали отказ.

В 2000 году к власти на Тайване пришла оппозиционная Демократическая и прогрессивная партия (ДПП), которая взяла курс на провозглашение независимости острова.

Официальный Пекин внимательно следит за всеми инициативами тайваньских властей. Власти КНР не раз заявляли, что смена официального названия с "Китайской республики" на "Тайвань" будет рассматриваться как серьезный шаг к провозглашению формальной независимости острова.