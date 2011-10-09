До 101 человека выросло число жертв стихии на Филипинах

До 101 человека выросло число жертв тихоокеанского тайфуна "Несат" и тропического шторма "Налгаэ" на Филиппинах, обрушившихся на страну 27 сентября.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили сегодня в национальной службе по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее разрушительным оказался тайфун "Несат", который привел к затоплению многих районов к северу от столицы - города Манила. Циклон также вызвал масштабные наводнения на главном острове архипелага - Лусон. Ураганный ветер, порывы которого достигали 150 км в час, повалил деревья и оставил без электричества более 1 млн. человек. Из-за непогоды во многих городах были закрыты школы и правительственные учреждения. Кроме того, серьезно было парализовано движение транспорта.

За тайфуном "Несат" последовал тропический шторм "Налгаэ". Суммарный ущерб от удара стихии оценивается приблизительно в 275 млн. долл. По данным национальной службы по чрезвычайным ситуациям, 27 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.