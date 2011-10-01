У берегов Гвинеи пираты ограбили судно с украинским экипажем

У берегов Гвинеи пираты осуществили нападение и ограбили судно «Thor Light» с украинским экипажем.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По сообщению Посольства Украины в Гвинейской Республике, нападение на судно «Thor Light» (флаг – о.Мен) произошел 30 сентября. Экипаж судна 11 человек – все граждане Украины.

Согласно информации дипучреждения, преступники, которые находились на судне около 40 минут, нанесли легкие телесные повреждения экипажу и покинули корабль.

В данный момент «Thor Light» находится на рейде Автономного порта г.Конакри. Компанией-оператором решен вопрос об обеспечении судна вооруженной охраной.

Посольством совместно с администрацией порта г.Конакри принимаются меры по скорейшей швартовке судна под разгрузку, во время которой работники дипучреждения посетят экипаж.