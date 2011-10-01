У берегов Гвинеи пираты ограбили судно с украинским экипажем
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У берегов Гвинеи пираты осуществили нападение и ограбили судно «Thor Light» с украинским экипажем.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По сообщению Посольства Украины в Гвинейской Республике, нападение на судно «Thor Light» (флаг – о.Мен) произошел 30 сентября. Экипаж судна 11 человек – все граждане Украины.
Согласно информации дипучреждения, преступники, которые находились на судне около 40 минут, нанесли легкие телесные повреждения экипажу и покинули корабль.
В данный момент «Thor Light» находится на рейде Автономного порта г.Конакри. Компанией-оператором решен вопрос об обеспечении судна вооруженной охраной.
Посольством совместно с администрацией порта г.Конакри принимаются меры по скорейшей швартовке судна под разгрузку, во время которой работники дипучреждения посетят экипаж.