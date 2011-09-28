Турецкий премьер спровоцировал драку на заседании ООН

Во время заседания 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Турции Тайип Эрдоган стал участником сразу нескольких конфликтов.

Как сообщает ТСН, опаздывая на начало речи главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, который убеждал членов Совбеза признать Палестину полноправным членом ООН, турецкий премьер решил сократить путь к своему месту и попытался пройти в зал кратчайшим путем, который не предназначен для прохода гостей.

Сотрудники службы безопасности ООН, выполняя должностные инструкции и не зная в лицо представителей всех 193 стран членов ООН, решили воспрепятствовать такому несанкционированному входу.

В этот момент охранники Эрдогана, которые были зарегистрированы в штаб-квартире как его советники, стали расталкивать представителей службы безопасности.

В результате один из участников драки - сотрудник охраны штаб-квартиры ООН - был госпитализирован. Эрдоган прошел в зал заседаний ООН, но все же через предусмотренный протоколом вход.

Глава пресс-службы генерального секретаря ООН Мартин Несирки уже назвал инцидент с турецкой делегацией "исчерпанным" и заявил, что "все необходимые меры приняты".

Отметим, в тот же день на турецкого премьера было еще совершено нападение неизвестным.

Неизвестный мужчина попытался напасть на турецкого премьера во время выступления перед Генеральной ассамблеей президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Нападающего остановили охранники Эрдогана. Премьер-министр не пострадал.

Дипломаты, присутствовавшие при инциденте, описывают нападение как "очень стремительное".

Мотивы нападавшего неизвестны, однако выдвигаются предположения, что нападение могло быть связано с турецко-курдским конфликтом.