Армия Израиля приведена в полную боеготовность

Армия обороны Израиля в пятницу повысила уровень боеготовности войск до максимального в связи с информацией о готовящемся теракте на израильско-египетской границе, говорится в распространенном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

По информации израильских военных, исламистская группировка ХАМАС готовит теракт на границе Израиля и Египта, чтобы помешать действиям руководителя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, обратившегося к Генассамблее ООН с заявкой на полноправное членство в Организации Объединенных Наций.

Ранее руководство ХАМАС раскритиковало позицию палестинского руководства в отношении присоединения к ООН, напоминает РИА Новости.