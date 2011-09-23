Армия Израиля приведена в полную боеготовность
22:28, 23 сентября 2011Мир
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На границе с Египтом ждут провокаций
Армия обороны Израиля в пятницу повысила уровень боеготовности войск до максимального в связи с информацией о готовящемся теракте на израильско-египетской границе, говорится в распространенном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
По информации израильских военных, исламистская группировка ХАМАС готовит теракт на границе Израиля и Египта, чтобы помешать действиям руководителя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, обратившегося к Генассамблее ООН с заявкой на полноправное членство в Организации Объединенных Наций.
Ранее руководство ХАМАС раскритиковало позицию палестинского руководства в отношении присоединения к ООН, напоминает РИА Новости.
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