В России считают невозможным газопровод через Каспийское море

В Госдуме РФ считают, что построить Транскаспийский газопровод без определения статуса Каспийского моря невозможно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сказал журналистам в Москве.

«Мы знаем, что международный статус Каспия не определен. В этой ситуации нереально построить Транскаспийский трубопровод. По сути, это всегда было внутреннее море Советского Союза, несмотря на то, что часть имеет Иран – с ним было отдельное соглашение. В таких условиях строить такое сооружение как газопровод - невозможно», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, также остается открытым вопрос обеспечения экологических норм при проведении таких работ.

При этом он напомнил, что Еврокомиссия получила мандат на проведение переговоров с Туркменистаном и Азербайджаном по этому проекту.

Как сообщал УНИАН, предполагается, что Транскаспийский газопровод соединит туркменский и азербайджанский берега Каспия для экспорта газа через Азербайджан в европейские страны. По маршруту Тенгиз (Казахстан) - Туркменбаши (Туркменистан) - Баку (Азербайджан) - Тбилиси (Грузия) - Эрзурум (Турция) планируется ежегодно транспортировать 20-30 миллиардов кубометров газа. Стоимость проекта оценивается в 7,9 млрд. евро.

Газопровод на участке Баку-Тбилиси-Эрзерум уже функционирует. По поводу морской части проекта есть разногласия. Россия и Иран считают, что вопросы прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря должны решаться при согласии всех прикаспийских стран. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан исходят из того, что этот вопрос может решаться двумя договаривающимися сторонами, а не всеми пятью прибрежными государствами.