Москва советует украинским гастарбайтерам покупать патенты

Федеральная миграционная служба России рекомендует трудовым мигрантам из Украины покупать патенты для работы у физических лиц, а не выезжать из РФ каждые 90 дней.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказала заместитель директора Федеральной миграционной службы (ФМС России) Екатерина ЕГОРОВА, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«К украинским мигрантам у нас одно предложение, которое мы давно выдвигаем – не выезжать обязательно каждые 90 суток или покупать новую миграционную карту, а затем вернуться и формально начать новый цикл пребывания в России. Мы, в том числе ориентируясь на граждан Украины, задумывали патент, позволяющий легально работать у физических лиц в РФ. Плата за патент позволяет продлевать законное пребывание на территории РФ», - сказала Е.ЕГОРОВА.

По ее словам, такой документ получили порядка 750 тыс. человек с июля прошлого года.

«Мы считаем, что 750 тыс. человек вывели из тени, а бюджеты субъектов получили доходы, которые исчисляются миллиардами рублей», - сказала она.

Е.ЕГОРОВА уверена, что такой механизм полезен самим мигрантам и выгоден РФ, которая получает доход от выдачи этого документа.

В тоже время, она сообщила, что Россия не планирует создавать центры изучения русского языка в Украине, как это сделано в некоторых странах Средней Азии.

Е.ЕГОРОВА подчеркнула, что России из-за демографических проблем, чтобы обеспечить рост экономики требуется приток иностранных мигрантов.

По ее словам, порядка 80% мигрантов приезжают в РФ из стран СНГ, и за 8 месяцев текущего года в страну въехало почти 10 млн. иностранных граждан.

Она заявила, что молодежь из стран Средней Азии уже «не так хорошо говорит по-русски».

«Для того, чтобы не обострять проблему противостояния коренного населения и приезжающих к нам, конечно, необходим язык», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2010 года иностранные граждане имеют право осуществлять трудовую деятельность на основании патента у российских физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, уплатив фиксированный авансовый платеж из расчета 1000 руб. (около 30 долл.) за один месяц трудовой деятельности.