На Японию надвигается 15-й за этот год тайфун

Главное метеорологическое управление Японии предупредило во вторник 370 тысяч жителей префектуры Хёго и города Нагоя о необходимости эвакуации в связи с приближающимся тайфуном Роке.

Как передает РИА «Новости», в городе Нагое готовятся к эвакуации 350 тысяч жителей, проживающих в районах, которые могут быть затоплены двумя реками. В префектуре Хёго предупреждение об эвакуации получили 23 тысяч человек.

По прогнозам управления, 15-й за этот год тайфун, двигающийся с юга на север страны со скоростью 20 километров в час, затронет всю её территорию. В ряде районов до завтрашнего утра ожидается выпадение до 500 миллиметров осадков.

Власти предупреждают о необходимости повышенных мер предосторожности из-за опасности разлива рек и схода горных селей и оползней в 11 префектурах.

Обильные осадки в том числе ожидаются на полуострове Кии, где в начале сентября оползни от тайфуна Талас перегородили горные реки, образовав 5 озер. Дальнейшие ливни могут привести к тому, что озера выйдут из берегов и разрушат крупную местную плотину.

Скорость ветра в центре тайфуна Роке составляет 40 метров в секунду, порывы ветра достигают 55 метров в секунду. Давление в центре составляет 960 гектопаскалей.