Москва хочет услышать позицию МИД Украины по выдворению двух росиян

Советник – посланник Посольства России в Украине Андрей ВОРОБЬЕВ обратился с письмом к директору департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Андрею ОЛЕФИРОВУ по поводу депортации бывшего президента Автономной Республики Крым Юрия МЕШКОВА и лидера казачьей организации "Соболь" Виталия ХРАМОВА. Об этом УНИАН сообщили в Посольстве России в Украине.

В письме не ставится под сомнение тот факт, что Ю.МЕШКОВ - гражданин Российской Федерации. В то же время в письме А.ВОРОБЬЕВА сказано: «Не могу, однако, отделаться от мысли, что гражданство Украины у Ю.МЕШКОВА также имеется (или имелось)”, поскольку «согласно соответствующему украинскому законодательству, все граждане, проживавшие на территории УССР (то есть имевшие прописку на ее территории) на 24 августа 1991 года, автоматически признавались гражданами Украины». В письме сказано, что Ю.МЕШКОВ может сколько угодно заявлять, что не является гражданином Украины, ибо никогда не обращался, дескать, за украинским паспортом – сути это не меняет. В Посольстве России в Украине просят проинформировать: был ли процедурно оформлен Ю.МЕШКОВЫМ официальный отказ от гражданства Украины. «В противном случае эпизод с депортацией Ю.МЕШКОВА из Украины в Россию выглядел бы как минимум некорректно», - сказано в письме.

В Посольстве России в Украине предлагают украинскому МИДу «с аналогичной позиции» «проанализировать дело В.ХРАМОВА». При этом сказано, что «Окружной административный суд в Симферополе, как известно, приостановил исполнение решения о принудительном выдворении его с территории Украины».

В письме А.ВОРОБЬЕВА сказано: «Понимаю деликатность проблемы, и поэтому принял решение не направлять изложенные выше соображения официальной дипломатической нотой, а обратиться письмом». «Просил бы изучить эти соображения и проинформировать посольство о сущности официальной позиции Украины по поставленным в письме вопросам и документальном обосновании этой позиции», - сказано в нем.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2011 года Окружной административный суд Крыма поддержал представление СБУ о выдворении первого и последнего президента Крыма Ю.МЕШКОВА с территории Украины с ограничением срока въезда сроком на пять лет.

СБУ требовала немедленного выдворения Ю.МЕШКОВА из Украины за косвенные призывы к смене конституционного строя в Крыму.

14 сентября с. г. сотрудники Службы безопасности Украины выдворили в Россию старейшину казачьей общины «Соболь» В.ХРАМОВА, который, по информации спецслужбы, является гражданином РФ, за призывы к разжиганию национальной, расовой и религиозной вражды и негативные высказывания о внутренней политике Украины.