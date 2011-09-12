Спикер парламента: Грузия станет членом НАТО, и мы к этому готовы

Председатель грузинского парламента Давид Бакрадзе в преддверии визита генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена заявил, что Грузия удовлетворяет практически всем требованиям, которые могут быть поставлены перед страной-кандидатом на членство в альянс, передает "Новости-Грузия".

Делегация Североатлантического совета во главе с генсеком НАТО посетит Грузию с официальным визитом 9-10 ноября.

"Грузия станет членом НАТО, и мы к этому готовы, мы много работали над этим в последние годы. Я могу смело сказать, что Грузия удовлетворяет практически всем требованиям, которые могут быть поставлены перед страной-кандидатом", - заявил спикер парламента в эфире телекомпании "Рустави-2".

При этом он отметил, что "подобное решение не будет принято быстро и легко".

"Мы попытаемся ускорить процесс вступления в НАТО, и визит генсека и заседание Североатлантического совета будут способствовать тому, чтобы Грузия быстрее достигла своей цели", - подчеркнул Бакрадзе.

Между тем, председатель парламента Грузии отметил, что пока очень рано говорить о том, какие результаты последуют за заседаниями Североатлантического совета и комиссии НАТО-Грузия.

Но в любом случае, по словам Бакрадзе, "это сильный политический сигнал о том, что в отношениях с НАТО Грузия рассматривается как партнер".