10 европейских стран согласовали расширение «шенгенской зоны»

Министры внутренних дел десяти европейских стран по итогам двухдневного совещания в австрийском городе Инсбруке согласились с расширением «шенгенской зоны».

Как передает радио «Прага», к 31 декабря 2007 года восемь новых государств, включая Чехию, отменят пограничный контроль своих сухопутных границ.

Воздушные границы перестанут существовать чуть позже, к концу марта 2008 года.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – это международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения лиц касается граждан стран-членов ЕС и всех лиц, пересекающих внутренние границы на территории, где действует данный договор. В состав стран-участниц Шенгенского договора сейчас входят 13 стран ЕС: Бельгия, Франция, Голландия, Германия, Люксембург, Испания, Италия, Португалия, Австрия, Греция, Дания, Финляндия и Швеция. К Шенгенской зоне также принадлежат Исландия и Норвегия.