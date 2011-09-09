Лукашенко: до чего дошел МВФ, требует освободить политзаключенных!

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО намерен продолжать выстраивать отношения с западными странами.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщает агентство БелТА.

«Делали мы навстречу Западу шаги и делаем. Я не хочу, чтобы у нас были плохие отношения с Западом», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Беларусь никогда бы не отказались от помощи в нынешнее время: ни от западной, ни от российской, ни от китайской.

«Такие предложения есть. Мы их получим, хочет этого оппозиция или нет», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Он также заявил, что считает неприемлемыми политические требования, выдвинутые властям Беларуси Международным валютным фондом.

«Знаете, до чего дошли они - экономисты, финансисты? Они от нас требуют освобождения политзаключенных. Так какое ж это отношение имеет к МВФ? Какие заключенные? Вы же занимаетесь финансами, экономикой», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, что в Уголовном кодексе Беларуси нет политических статей, а потому не может быть и речи о политзаключенных.

Кроме того, Президент считает, что Западу еще следует поучиться у Беларуси выстраивать демократические общества.

«Никакой демократии там нет. Им еще надо учиться демократии в Беларуси. Какая может быть демократия, если они разбомбили целую страну - Ливию? - По их подсчетам, погибли более 100 тыс. людей. Чего влезли в чужую страну? О какой демократии может идти речь?» - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

Что касается самой оппозиции, А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что называет оппозиционеров пятой колонной, которая делает бизнес, прикрываясь оппозиционной деятельностью.

«Их оппозиционность - это бизнес. Им не важно, что будет со страной, народом. Это их не интересует. Они делают все, чтобы разрушить страну и сесть в кресло власти», - констатировал белорусский лидер.