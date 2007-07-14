Россия не вернётся в Договор об ОВСЕ, пока НАТО не станет вести себя хорошо

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и связанных с ним международных договоров, сообщила пресс-служба Кремля.

Как поясняется в указе, это решение связано "с исключительными обстоятельствами, относящимися к содержанию Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, затрагивающими безопасность Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер".

Помимо ДОВСЕ, в указе говорится о связанных с договором Соглашении о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники Народной Республики Болгарии, Венгерской Республики, Республики Польша, Румынии, Союза Советских Социалистических Республик и Чешской и Словацкой Федеративной Республики, подписанного в Будапеште 3 ноября 1990 года, и Документа, согласованного государствами-участниками ДОВСЕ, являющегося приложением к Итоговому документу первой конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ и Итогового акта переговоров о численности личного состава, прошедших в Вене 15-31 мая 1996 года.

Президент поручил министерству иностранных дел России направить депозитариям международных договоров о приостановлении действия этих договоров.

Действие ДОВСЕ и этих соглашений приостанавливается через 150 дней с даты получения уведомлений.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В соответствии с законом глава государства после принятия решения о приостановлении ДОВСЕ "незамедлительно информирует палаты Федерального Собрания и вносит в Госдуму проект соответствующего федерального закона", говорится в справке к указу.

В документе поясняется, что Россия приостановила действие ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

В документе к исключительным обстоятельствам относится то, что присоединившиеся в недавнее время к НАТО страны уклоняются от оформления изменений в составе групп государств-участников ДОВСЕ. В результате расширения альянса превышены "групповые ограничения ДОВСЕ".

Помимо этого, планируемое размещение на территории Болгарии и Румынии обычных вооружений США "негативно воздействуют" на соблюдение групповых ограничений ДОВСЕ.

В документе отмечается невыполнение рядом стран-участниц Договора политических обязательств об ускоренной ратификации адаптированного ДОВСЕ.

"Итоги чрезвычайной конференции и консультаций по линии Совета Россия-НАТО показывают, что страны альянса продолжают увязывать начало ратификации адаптированного ДОВСЕ с выполнением Россией "стамбульских договоренностей. Они также игнорируют ... конкретные российские предложения по выводу ДОВСЕ из кризиса, ограничиваясь обещаниями обсудить их позже... Сложившаяся ситуация делает необходимым принятие мер по приостановлению действия Договора", - говорится в документе.

РИА "Новости"