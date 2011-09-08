Джона Гальяно оштрафовали на 6 тысяч евро, но штраф можно не платить

Британский модельер Джон ГАЛЬЯНО заплатит штраф в 6 тысяч евро за расистские высказывания.

Как сообщают французские СМИ, такое решение вынес сегодня суд Парижа.

Бывший арт-директор дома Dior приговорен к 4 тысячам евро штрафа с отсрочкой выплаты за антисемитские высказывания в парижском баре La Perle в районе Марэ, сделанные им 24 февраля 2011 года, а также к штрафу в 2 тысячи евро с отсрочкой выплаты – за антисемитские оскорбления в том же баре 8 октября 2010 года.

Таким образом, в случае, если не будет рецидивов, он не будет должен выплачивать штраф.

Кроме того, Дж.ГАЛЬЯНО должен будет выплатить по 1 евро моральной компенсации жертвам его оскорблений (одна женщина и одна пара - УНИАН), нанесенных им в состоянии алкогольного опьянения. Ему также придется оплатить судебные издержки четырех французских ассоциаций, занимающихся борьбой с расизмом.

Прокуратура просила суд приговорить Дж.ГАЛЬЯНО к выплате 10 тысяч евро штрафа.

В ходе процесса Дж.ГАЛЬЯНО заявил, что его высказывания были сделаны под влиянием алкоголя, снотворного и валиума. Он отметил, что не может «хорошо вспомнить, что произошло», и заявил, что всегда осуждал расизм и антисемитизм.