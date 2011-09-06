В британских судах разрешат телесъемку

19:58, 06 сентября 2011
Мир
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Но снимать будут только судью

Правительство Британии намерено впервые разрешить работу тележурналистов в залах судебных заседаний в Англии и Уэльсе, сообщает Би-би-си.

Министр юстиции Кеннет Кларк заявил о планах отменить действующий ныне запрет. По его словам, телевидение позволит повысить степень доверия граждан судебной системе.

Вместе с тем, Кларк сообщил, что снимать будет разрешено только высказывания судьи. В настоящий момент съемка разрешается в британском Верховном суде.

 

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