Британский премьер назвал главную ошибку при подготовке войны в Ираке

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун признал, что при подготовке войны в Ираке были совершены ошибки. Он пообещал, что британские военнослужащие будут по возможности избегать вооруженных столкновений. Г.Браун заверил, что Великобритания в ближайшее время намерена увеличить расходы на стимулирование иракской экономики. "Одной из главных ошибок в начале операции был тот факт, что мы не выделили необходимое количество ресурсов для экономической реконструкции Ирака", - сказал он.

В то же время британский премьер заявил, что ни одна страна не может ощущать себя в безопасности, пока в мире существует большое количество группировок, связанных с международной террористической сетью "Аль-Кайеда", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. "Великобритания будет в опасности, что бы не происходило в Ираке и Афганистане", - сказал Г.Браун.