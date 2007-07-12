Британский премьер назвал главную ошибку при подготовке войны в Ираке
22:59, 12 июля 2007Мир
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Теперь он постарается её исправить
|Гордон Браун - преемник Тони Блэра. Фото с сайта http://pub.tv2.no/ Yahoo
В то же время британский премьер заявил, что ни одна страна не может ощущать себя в безопасности, пока в мире существует большое количество группировок, связанных с международной террористической сетью "Аль-Кайеда", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. "Великобритания будет в опасности, что бы не происходило в Ираке и Афганистане", - сказал Г.Браун.
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