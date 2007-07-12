Конгрессмены США опасаются объединения Путина с Уго Чавесом и иранским аятоллой

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о противодействии созданию "газовой ОПЕК". Законопроект принят большинством в две трети голосов присутствовавших на заседании без проведения электронного голосования.

"Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи 29 января 2007 года выступил с предложением о том, чтобы Россия и Иран сотрудничали в создании картеля по природному газу, который получил наименование "газовая ОПЕК", а "президент России Владимир Путин высказал значительный интерес к формированию картеля такого типа", говорится в документе.

Президент Венесуэлы Уго Чавес не только "решительно поддержал предлагаемый картель", но и предложил создать подобную организацию в Западном полушарии, указывается в законопроекте.

Иранские официальные лица ясно заявили о своей заинтересованности использовать "газовую ОПЕК" в качестве инструмента для политических целей. "Россия неоднократно демонстрировала свою готовность воспользоваться ролью поставщика нефти и газа для оказания политического давления на другие страны, такие как Грузия, Украина, Белоруссия и другие", - отмечается в законопроекте.

"Официальные лица НАТО выступили с предостережением об опасности растущей зависимости Европы от российской энергии и о возможности того, что альтернативные поставщики, такие как Алжир, начнут сотрудничать с Россией", - говорится в документе.

"Создание международного картеля по природному газу, аналогичному ОПЕК, создало бы значительную угрозу для цен и поставок энергии, для экономики США и всего мира, а также для их безопасности", - отмечается в законопроекте.

"Соединенные Штаты должны ясно заявить правительствам ведущих стран-экспортеров природного газа, что США рассматривают усилия по созданию картеля или иного механизма по манипулированию поставками природного газа на мировом рынке в целях установления произвольных и нерыночных цен или в качестве инструмента политического давления как недружественный шаг, угрожающий безопасности США и миру в целом", - указывается в документе.

США должны выработать совместную стратегию с союзниками и всеми странами-импортерами природного газа, а также с сотрудничающими странами-экспортерами, чтобы не допустить создание картеля или иного механизма такого типа, говорится в законопроекте.

Законопроект внесен в конгресс в форме резолюции с выражением "мнения палаты представителей", и поэтому не имеет обязательной юридической силы для президента США и американского правительства.

Известно также, что российские официальные лица возражают против подобной трактовки вопроса. "Россия никогда не выступала с инициативой создания "газового ОПЕК", мы говорили о том, что необходимо создание механизма координации действий производителей газа, и избегали аналогии с ОПЕК", - заявил помощник президента России Игорь Шувалов 31 мая на пресс-конференции в РИА Новости.