Восточное побережье США приняло первые удары урагана Айрин

Ураган «Айрин» достиг побережья США - сильные порывы ветра и дождь обрушились на Северную Каролину, угрожая восточному побережью США потопами и отключением энергии.

Как сообщает Газета.ру, стихия накрыла мыс Лукаут в 07.30 утра по местному времени. Ураган движется по направлению к северо-востоку, вдоль побережья США.

В Северной Каролине порывы ветра оборвали линии электропередачи, повалили деревья; некоторые улицы оказались затопленными из-за мощного ливня. По данным Progress Energy, местной компании, предоставляющей электроэнергию, около 125 тыс. человек могли остаться без электричества.

Порывы ветра в последние часы ослабели, но все еще достигают 140 км/ч. Таким образом, ураган «Айрин» все еще представляет опасность и может быть отнесен к первой категории по шкале Саффира – Симпсона.

В Нью-Йорке объявлена эвакуация, в некоторых районах нет электричества. В штате отменено порядка семи тысяч авиарейсов, все три аэропорта Нью-Йорка закрыты и не принимают самолеты с полудня.