Нелегальные мигранты в Польше смогут легализоваться

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ подписал закон, позволяющий с 2012 года легализовать свой статус в стране нелегальным мигрантам.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, по закону, легализоваться смогут лица, которые находятся в Польше по меньшей мере с момента вхождения страны в Шенгенскую зону - 20 декабря 2007 года.

Польское министерство внутренних дел, подготовившее закон, отмечает, что нелегалы смогут получить сразу двухгодичные разрешения на пребывание в Польше и возможность работать в течение этого времени без официального разрешения.

Кроме того, они в рамках легализации будут освобождены от обязанности предоставлять документы о наличии необходимых средств для проживания в Польше.

Легализоваться также имеют право лица, которым ранее было отказано в предоставлении статуса беженца и издано решение о принудительном выдворении из Польши.

Заявку на легализацию нелегалы должны подать с 1 января по 30 июня 2012 года в отделения Администрации по вопросам иностранцев по месту жительства.