WikiLeaks в ближайшие часы опубликует 100 тысяч новых документов
07:45, 26 августа 2011Мир
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Сообщение распространено через Twitter
Интернет-портал политических разоблачений WikiLeaks намерен в течение ближайших нескольких часов выложить в открытый доступ 100 тысяч внутренних документов государственного департамента США, сообщает Reuters со ссылкой на страницу сайта в Twitter, которой, как предполагается, управляет основатель портала Джулиан Ассанж.
Как отмечает Reuters, ранее WikiLeaks опубликовал 97 тысяч 115 документов из более чем 251 тысячи, попавших в его распоряжение.
Предположительно, те 100 тысяч, которые сайт намерен выложить в скором времени, также из этого числа.
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