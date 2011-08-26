WikiLeaks в ближайшие часы опубликует 100 тысяч новых документов

Интернет-портал политических разоблачений WikiLeaks намерен в течение ближайших нескольких часов выложить в открытый доступ 100 тысяч внутренних документов государственного департамента США, сообщает Reuters со ссылкой на страницу сайта в Twitter, которой, как предполагается, управляет основатель портала Джулиан Ассанж.

Как отмечает Reuters, ранее WikiLeaks опубликовал 97 тысяч 115 документов из более чем 251 тысячи, попавших в его распоряжение.

Предположительно, те 100 тысяч, которые сайт намерен выложить в скором времени, также из этого числа.