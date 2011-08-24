«Украинских классов» в московских школах таки не будет

В Москве не будут открываться украинские классы с 1 сентября из-за отсутствия школьников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента образования российской столицы Исаак КАЛИНА.

«Мы готовы открыть классы с любым языком (обучения) когда есть соответствующее заявления от родителей», - сказал И.КАЛИНА.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, есть ли такие заявления, он отрицательно покачал головой.

В тоже время, он отметил, что сейчас идет подготовка к проведению дней образования Украины в РФ, которое запланировано на сентябрь этого года.

При этом И.КАЛИНА сообщил, что в Москве есть школы с этнокультурным компонентом.

По его слова, такие школы открывались с целью постепенной адаптации интеграции людей определенной культуры в культуру города Москвы.

«Не всем школам удалось удержаться в этой задаче. Иногда появилось другое – как раз наоборот, некое ограждение детей определенной культуры от культуры города Москва», - сказал И.КАЛИНА.

По его словам, сейчас власти стараются «поправить коллективы этих школ».

Как сообщал УНИАН, 4 июня министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сообщил, что рассчитывает, что первые украинские классы в гимназиях Москвы и Санкт-Петербурга откроются 1 сентября этого года.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, велись переговоры с департаментами образования двух российских городов, чтобы определить авторитетные гимназии для открытия украинских классов.

«Мы решили начать с этого, ведь решение вопроса с поиском отдельного здания в центре города может занять много времени, а так мы можем начать уже 1 сентября», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

3 июня министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО заявил, что его ведомство поддерживает создание украинских гимназий в Москве и Санкт-Петербурге.