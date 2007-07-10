В Польше возведут самую большую в мире статую Иисуса Христа

В окрестностях польского города Свебодзин (Swiebodzin) появится самая большая в мире статуя Иисуса Христа, передает агентство DPA со ссылкой на польское издание Gazeta Lubuska.

31-метровый монумент будет на метр выше статуи Спасителя, установленной в Рио-де-Жанейро, которая совсем недавно была внесена в список семи чудес света. Однако, как и в Рио, Христос из Свебодзина будет изображен раскинувшим руки.

Статуя, открытие которой ожидается уже в конце ноября 2007 года, будет выполнена из листового металла. Ее установят на одном из холмов недалеко от города. По словам местного священника, она укажет верующим, куда обращаться во время молитвы.

Стоимость проекта пока не разглашается. Со своей стороны, владельцы отелей, ресторанов и магазинов в Свебодзине и окрестностях надеются, что новая достопримечательность привлечет много туристов, а также христианских паломников.

Лента.ру