На пост президента Киргизии - уже 66 претендентов

Число кандидатов в президенты Киргизии увеличилось до 66 человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов.

«Примерно каждый шестой кандидат был выдвинут политической партией, все остальные являются самовыдвиженцами», – уточнили в комиссии.

«Выдвижение завершится 16 августа, после чего начнется регистрация», – напомнили в пресс-службе.

По мнению экспертов, реально рассчитывать на победу могут всего несколько человек, в том числе нынешний премьер-министр Алмазбек АТАМБАЕВ, которого два дня назад выдвинула Социал-демократическая партия.

В настоящее время президентом переходного периода страны является Роза ОТУНБАЕВА, которая была избрана в июне прошлого года после свержения Курманбека БАКИЕВА.

По принятому после свержения К.БАКИЕВА закону, Р.ОТУНБАЕВА не имеет права вновь баллотироваться в президенты, отмечает «Газета.ру».