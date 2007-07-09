Во время покушения ранен премьер-министр Абхазии
Ведется расследование
Сегодня неизвестные обстреляли машину премьер-министра Абхазии Александра АНКВАБА, премьер получил легкие ранения и госпитализирован.
Как передает РИА «Новости», об сообщил журналистам глава МВД непризнанной республики Отар ХЕЦИЯ.
"Полчаса назад в Гудауте, где проживает глава правительства, на центральной трассе из автоматического оружия неизвестными был обстрелян джип главы правительства, направлявшийся в Сухуми", - сказал министр.
"Премьер получил легкие касательные ранения и госпитализирован", - заявил О.ХЕЦИЯ.
По его словам, ведется расследование.
В свою очередь, председатель Службы госбезопасности Абхазии Юрий АШУБА заявил, что машина премьера была обстреляна из гранатомета РПГ-26.
Это уже четвертое покушение на премьера Абхазии, в одностороннем порядке объявившей о выходе из состава Грузии.