Во время покушения ранен премьер-министр Абхазии

Сегодня неизвестные обстреляли машину премьер-министра Абхазии Александра АНКВАБА, премьер получил легкие ранения и госпитализирован.

Как передает РИА «Новости», об сообщил журналистам глава МВД непризнанной республики Отар ХЕЦИЯ.

"Полчаса назад в Гудауте, где проживает глава правительства, на центральной трассе из автоматического оружия неизвестными был обстрелян джип главы правительства, направлявшийся в Сухуми", - сказал министр.

"Премьер получил легкие касательные ранения и госпитализирован", - заявил О.ХЕЦИЯ.

По его словам, ведется расследование.

В свою очередь, председатель Службы госбезопасности Абхазии Юрий АШУБА заявил, что машина премьера была обстреляна из гранатомета РПГ-26.

Это уже четвертое покушение на премьера Абхазии, в одностороннем порядке объявившей о выходе из состава Грузии.