В Петербурге задержан Немцов

В Петербурге задержан российский оппозиционный политик Борис НЕМЦОВ.

Как передает радио «Свобода», причиной задержания Б.НЕМЦОВА полицейские назвали незаконную агитацию.

Сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Б.НЕМЦОВ раздавал листовки с призывом голосовать против губернатора Петербурга Валентины МАТВИЕНКО на предстоящих 21 августа выборах в двух муниципальных округах - "Красненькая речка" и "Петровский".

В.МАТВИЕНКО нужно получить депутатский мандат, чтобы иметь возможность стать членом Совета Федерации, который ей предложил возглавить Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.