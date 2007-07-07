Молодожены спешат воспользоваться счастливым предзнаменованием

Сегодня в день «трех семерок» (07.07.07) в мире происходит свадебный бум.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, многочисленные влюбленные пары увидели в этом доброе предзнаменование и поспешили назначить на этот день бракосочетание.

В магическую, таинственную силу чисел люди верили с древнейших времен. Считалось, что в мире нет ничего случайного - всем управляют числа. Рождение и смерть, счастье и горе, богатство и бедность, успех и неудача – все определяется сочетанием определенных цифр. Эта вера была столь сильна, что и сейчас, насколько бы человек не считал себя рационалистом, он все равно подсознательно воспринимает мистическую символику чисел.

Цифра 7 в этом ряду уникальна – семь цветов радуги, семь нот, семь дней Творения мира, семь смертных грехов, семь чудес света.