Из-за «фондовой паники» поляки потеряли почти 9 миллиардов долларов

Массовая распродажа акций на мировых фондовых рынках с начала августа привела к уменьшению сбережений польских граждан на около 8,9 миллиардов долларов (1 долл. = 2,8 злот.).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет в среду польское издание Rzeczpospolita, журналисты которого посчитали убытки поляков от переоценки стоимости их сбережений, вложенных в разного рода инвестиционные инструменты.

По оценкам газеты, более 4 млрд. долларов своих сбережений поляки потеряли в частных пенсионных фондах, почти 3 млрд. на инвестициях в акции и около 2 млрд. на инвестиционных фондах.

Rzeczpospolita отметила, что за шесть торговый сессий Варшавской фондовой биржи стоимость котирующихся на ней польских компаний уменьшилась почти на 35 млрд. долларов.

"О масштабах переоценки свидетельствует тот факт, что когда осенью 2008 года банкротился Lehman Brothers, что дало начало крупнейшему за последние 80 лет мировому финансовому кризису, стоимость фирм в Варшаве за приблизительное такое же время уменьшилась на 8 млрд. долларов", - написало издание.

Газета также отметила, что подорожание швейцарского франка к польскому злотому увеличило в августе задолженность поляков по ипотечным кредитам на более чем 5 млрд. долларов (франк, который перед самым кризисом 2008 года стоил около 2 злотых, а после него в самой острой фазе не превышал уровень 3,5 злотых, вчера стоил больше 4 злотых, установив новый исторический рекорд - УНИАН).

По данным газеты, ипотеку в франках взяли 700 тыс. поляков из 1,5 млн., покупавших жилье с привлечением банковского финансирования.

Как сообщал УНИАН, с начала августа на мировых фондовых площадка началась массовая распродажа акций и других рискованных активов из-за опасений инвесторов относительно возможной второй волны мирового кризиса, причиной которого в этот раз может быть проблема с обслуживанием долгов США и в Европе.

В конце прошлой недели рейтинговое агентство Standard & Poor`s впервые за всю историю США уменьшило инвестиционный рейтинг страны с ААА до АА+, что усилило панику среди инвесторов.

Справка УНИАН. Сбережения граждан 38-миллионной Польши на конец первого квартала т.г. составляли около 330 млрд. долларов, что равнозначно 70% прошлогоднего ВВП страны.

Половину сбережений поляки держат на депозитах в банках, 25% - в пенсионных фондах, а остальные - в других «инструментах».