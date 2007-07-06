Украинцы могут легально работать в Польше без разрешения на работу

С 5 июля 2007 г. украинцы имеют возможность работать в Польше без разрешения на работу при условии, что польский работодатель зарегистрирует свое желание принять их на работу.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра труда и социальной политики Анны КАЛЯТЫ, условием трудоустройства иностранцев в Польше на период до 3 месяцев на протяжении полугода является заявление польского работодателя о планах принятия иностранца на работу, зарегистрированное в поветовом центре труда.

Министр отметила, что это стало возможным благодаря расширению распоряжения, изданного в прошлом году, которое касалось исключительно трудоустройства в сельском хозяйстве. Теперь украинцы, белорусы и россияне могут работать во всех отраслях экономики Польши без разрешения на работу, добавила она.

При этом А.КАЛЯТА заметила, что такое решение будет способствовать строительным фирмам, которые готовятся к чемпионату Евро-2012.

По ее словам, Министерство труда Польши рассматривает также возможность проведения кампании в масс-медиа, например в Украине, для привлечения к работе в Польше наших соотечественников.

Как известно, в Польше один из самых высоких уровней безработицы в Европейском Союзе. По данным исследования, которое провело статистическое бюро «EUROSTAT», самый худший показатель безработицы в ЕС имеет Словакия, где в мае безработными зарегистрированы 10,8% граждан. В этот же период в Польше этот уровень составлял 10,5%.

По мнению Европейской Комиссии, на уменьшение уровня безработных в Польше повлиял не только массовый отток польской рабочей силы в государства ЕС, но и экономическое оживление, рост производства и инвестиций.