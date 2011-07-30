Сенат США принял резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Сенат конгресса США накануне принял резолюцию об уважении территориальной целостности и независимости Грузии и с осуждением действий России, нарушающей эту целостность, говорится в сообщении, опубликованном на сайте сената.

"Это резолюция, отражающая отношение сената к продолжающимся нарушениям территориальной целостности и независимости Грузии и заявляющая о важности мирного и справедливого разрешения конфликта в соответствии с международно признаваемыми границами Грузии", - цитирует РИА Новости.

Резолюцию 10 мая внесли на рассмотрение своих коллег сенатор-демократ Джин Шахин и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"...Абхазия и Южная Осетия, в соответствии с резолюцией, признаются регионами Грузии, оккупированными Российской Федерацией. Резолюция призывает правительство России предпринять шаги, отвечающие условиям соглашения о перемирии 2008 года между Грузией и Россией, в том числе, вернуть войска на предвоенные позиции и обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем, кто был затронут конфликтом", - говорится в резолюции.