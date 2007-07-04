США и РФ договорились о снижении количества ядерного оружия

США и Россия договорились снизить количество ядерного вооружения до максимально возможного уровня. Такое заявление содержится в совместном коммюнике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Кондолизы Райс, передает Associated Press. Тем не менее, страны пока не разработали конкретные временные рамки и объемы разоружения. "Об этих цифрах пока говорить рано, мы их еще не согласовали", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк.

Президенты США и России посоветовали главам внешнеполитических ведомств своих стран предоставить "скорые результаты" переговоров по вопросу ядерного разоружения. Главы государств в ходе встречи 2 июля 2007 г. также отметили важность сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в сфере развития атомной энергетики и предотвращения распространения ядерного оружия.

РБК-Украина