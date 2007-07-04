США и РФ договорились о снижении количества ядерного оружия
08:21, 04 июля 2007Мир
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Заявление - в коммюнике Лаврова и Райс
|Сергей Лавров
Президенты США и России посоветовали главам внешнеполитических ведомств своих стран предоставить "скорые результаты" переговоров по вопросу ядерного разоружения. Главы государств в ходе встречи 2 июля 2007 г. также отметили важность сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в сфере развития атомной энергетики и предотвращения распространения ядерного оружия.
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