Беларусь отмечает День независимости

В Беларуси сегодня отмечают День независимости.

Этот главный государственный праздник имеет и второе название – День Республики, передает ИТАР-ТАСС.

В поздравлении народу Президент страны Александр ЛУКАШЕНКО отметил, что "республика динамично развивается, является демократическим, суверенным государством. Белорусский народ един и сплочен". Он также подчеркнул, что Беларусь "открыта миру и стремится развивать равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми странами".

В Минске торжества в часть Дня независимости начнутся с возложения венков и цветов к монументу Победы. В церемонии примут участие глава государства, руководители правительства, представители общественности. Затем в столице состоятся военный парад и театрализованное шествие.