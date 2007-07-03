Путин удивил Буша

Президент России Владимир Путин побывал в гостях у президента США Джорджа Буша в его фамильном имении "Уокер Поинт" на берегу Атлантического океана под Кеннебанкпортом. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в частности планы США относительно ПРО в Восточной Европе и пообщались в неформальной обстановке.

Одним из главных итогов переговоров российского и американского лидеров стало предложение Путина использовать совместно с США не только РЛС в Габале (Азербайджан), но также строящуюся на юге России станцию по предупреждению ракетных пусков.

"Мы готовы при необходимости включить в эту работу не только арендуемую нами станцию в Габале, - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров, добавив, что Россия готова реконструировать эту РЛС. - И, более того, если это недостаточно, мы готовы включить в общую систему новую строящуюся на юге России станцию по предупреждению ракетных пусков".

"В этом случае нет никакой необходимости размещать новые объекты в Европе - радары в Чехии и ударную группировку в Польше", - подчеркнул российский президент.

Путин также предложил создать в Москве и Брюсселе центры обмена информацией о ракетных пусках. "Мы предлагаем создать центр обмена информацией в Москве. Об этом мы договаривались несколько лет назад, и настало время реализовать эти договоренности", - сказал Путин.

"Аналогичный центр может быть создан в одной из европейских столиц, в частности, в Брюсселе, и это была бы замкнутая система, которая работает в режиме реального времени", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия поддерживает идею консультаций по проблеме ПРО. "Вместе с тем, полагаем, что можно расширить число участников этих консультаций за счет заинтересованных европейских государств и делать это на площадке Совета Россия-НАТО", - сказал президент РФ.

Со своей стороны, президент США сказал, что предложение России нужно проработать и на двусторонней основе, и через каналы Россия-НАТО.

При этом Буш сообщил, что поддерживает идею создания региональной концепции противоракетной обороны. "Президент Путин предложил региональную концепцию ПРО. Мне нравится эта идея", - сказал Буш.

Во время пребывания в имении под Кеннебанкпортом президенты также много общались в неформальной обстановке. Глава МИД РФ даже назвал встречу президентов "лобстеровым саммитом" - за ужином лидерам подавали полуторакилограммовых лобстеров, которыми славится штат Мен.

Утром в понедельник Путин в компании отца и сына Бушей отправились на рыбалку, где президент России поймал морского окуня длиной около 45 сантиметров.

"Хочу поздравить президента Путина, что он - единственный человек, который поймал рыбу. И хорошая рыба!", - сказал Буш журналистам.

В завершении поездки Путина в США, ему подарили двухколесный электроскутер Segway, какой семья Бушей использует для езды по своему поместью.

"Говорят, он попробовал на нем прокатиться, хотя я сам не видел. Вроде бы у него неплохо получилось", - сказал журналистам 41-й президент США - Джордж Буш-старший.

На Segway ездят стоя, слегка наклоняясь вперед или назад, тем самым приводя машину в движение.

Отец главы Белого дома подтвердил журналистам, что именно о таком аппарате идет речь на табличке, установленной на одной из подъездных дорожек в поместье "Уокер Пойнт". На ней написано: "Осторожно! Президент на самокате. Сбавьте скорость".

Это предупреждение появилось после того, как семье Буш подарили Segway. Сначала он приобрел плачевную известность - многие газеты обошли фотографии Буша-младшего, падающего с этого "самоката". Со второй попытки президент освоил машину и проехал несколько кругов вместе с отцом, у которого с этим не возникло никаких проблем.

По материалам РИА Новости