Неформальная встреча военных министров НАТО станет крупнейшей в истории Литвы

Североатлантический Совет НАТО постановил провести в Вильнюсе неформальную встречу военных министров стран организации 7-8 февраля 2008 года, сообщило в понедельник Литовское радио.

"В 2009 году Вильнюс станет "столицей европейской культуры", и эта встреча важна не только с военной точки зрения, но и для формирования имиджа Литвы", - сказал в связи с этим секретарь министерства охраны края Литвы Ренатас Норкус.

Предполагается, что в форуме будут участвовать около 500 гостей из-за рубежа, и это будет крупнейшая в истории Литвы встреча лиц такого ранга.

До сих пор самым массовым мероприятием такого уровня здесь была встреча министров иностранных дел стран НАТО в 2005 году, которая собрала около 350 гостей.

Литовский премьер Гедиминас Киркилас распорядился создать рабочую группу по организации форума.

РИА "Новости"