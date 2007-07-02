Путин предложил США дружить центрами обмена информации о ракетных пусках
Идея давняя, и теперь "настало время"
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"Мы предлагаем создать центр обмена информацией в Москве. Об этом мы договаривались несколько лет назад, и настало время реализовать эти договоренности", - сказал В.ПУТИН по итогам переговоров с Джорджем БУШЕМ в США.
"Аналогичный центр может быть создан в одной из европейских столиц, в частности, в Брюсселе, и это была бы замкнутая система, которая работает в режиме реального времени", - цитирует В.ПУТИНА РИА «Новости».
При этом он предложил использовать совместно с США не только РЛС в Габале (Азербайджан), но и аналогичную станцию, строящуюся на юге России.
"Если этого недостаточно, мы готовы включить в общую систему новую строящуюся на юге России станцию по предупреждению ракетных пусков", - сказал президент РФ.
"В этом случае нет никакой необходимости размещать новые объекты в Европе - радары в Чехии и ударную группировку в Польше", - сказал российский лидер.
Он высказал мнение, что "такая кооперация будет, безусловно, вести к изменению качества российско-американских отношений в этой сфере". По сути, это будет постепенно идти к стратегическому партнерству в области безопасности", - сказал президент РФ.
В.ПУТИН отметил, что Россия поддерживает идею консультаций по проблеме ПРО. "Вместе с тем, полагаем, что можно расширить число участников этих консультаций за счет заинтересованных европейских государств и делать это на площадке Совета Россия-НАТО", - сказал президент РФ.
По его мнению, европейцы должны сами сделать свой выбор. "Любая страна должна решить, будет она участвовать в этой работе или нет", - сказал В.ПУТИН.
Однако, по его словам, даже людям непосвященным понятно, что если в области стратегической безопасности страна не принимает участие, ей будет отводиться соответствующая роль и в политике, и в безопасности, и в экономике.
"В конечном счете, на будущее заинтересованные партнеры в Европе найдутся", - считает глава российского государства.
Вашингтон планирует разместить радар ПРО в Чехии и противоракеты в Польше, мотивируя это угрозой со стороны Ирана. Москва же считает аргументы США неубедительными и расценивает размещение ПРО вблизи российской границы как угрозу своей национальной безопасности.
В.ПУТИН в рамках саммита G8 предложил Дж.БУШУ в качестве альтернативы совместное использование в целях ПРО Габалинской РЛС, которую Россия арендует у Азербайджана, что, по мнению российской стороны, позволяет США отказаться от размещения элементов ПРО в Восточной Европе.
Габалинская РЛС - дает возможность через несколько секунд после взлета ракеты не только обнаруживать пуск, что позволяют спутники с геостационарной орбиты, а с первых секунд отслеживать ракетную траекторию, заранее передавать данные для перехвата в нужной точке.