Путин предложил США дружить центрами обмена информации о ракетных пусках

Президент РФ Владимир ПУТИН предложил создать в Москве и Брюсселе центр обмена информацией о ракетных пусках, а также использовать совместно с США строящуюся на юге России станцию по предупреждению ракетных пусков.

"Мы предлагаем создать центр обмена информацией в Москве. Об этом мы договаривались несколько лет назад, и настало время реализовать эти договоренности", - сказал В.ПУТИН по итогам переговоров с Джорджем БУШЕМ в США.

"Аналогичный центр может быть создан в одной из европейских столиц, в частности, в Брюсселе, и это была бы замкнутая система, которая работает в режиме реального времени", - цитирует В.ПУТИНА РИА «Новости».

При этом он предложил использовать совместно с США не только РЛС в Габале (Азербайджан), но и аналогичную станцию, строящуюся на юге России.

"Если этого недостаточно, мы готовы включить в общую систему новую строящуюся на юге России станцию по предупреждению ракетных пусков", - сказал президент РФ.

"В этом случае нет никакой необходимости размещать новые объекты в Европе - радары в Чехии и ударную группировку в Польше", - сказал российский лидер.

Он высказал мнение, что "такая кооперация будет, безусловно, вести к изменению качества российско-американских отношений в этой сфере". По сути, это будет постепенно идти к стратегическому партнерству в области безопасности", - сказал президент РФ.

В.ПУТИН отметил, что Россия поддерживает идею консультаций по проблеме ПРО. "Вместе с тем, полагаем, что можно расширить число участников этих консультаций за счет заинтересованных европейских государств и делать это на площадке Совета Россия-НАТО", - сказал президент РФ.

По его мнению, европейцы должны сами сделать свой выбор. "Любая страна должна решить, будет она участвовать в этой работе или нет", - сказал В.ПУТИН.

Однако, по его словам, даже людям непосвященным понятно, что если в области стратегической безопасности страна не принимает участие, ей будет отводиться соответствующая роль и в политике, и в безопасности, и в экономике.

"В конечном счете, на будущее заинтересованные партнеры в Европе найдутся", - считает глава российского государства.

Вашингтон планирует разместить радар ПРО в Чехии и противоракеты в Польше, мотивируя это угрозой со стороны Ирана. Москва же считает аргументы США неубедительными и расценивает размещение ПРО вблизи российской границы как угрозу своей национальной безопасности.

В.ПУТИН в рамках саммита G8 предложил Дж.БУШУ в качестве альтернативы совместное использование в целях ПРО Габалинской РЛС, которую Россия арендует у Азербайджана, что, по мнению российской стороны, позволяет США отказаться от размещения элементов ПРО в Восточной Европе.

Габалинская РЛС - дает возможность через несколько секунд после взлета ракеты не только обнаруживать пуск, что позволяют спутники с геостационарной орбиты, а с первых секунд отслеживать ракетную траекторию, заранее передавать данные для перехвата в нужной точке.