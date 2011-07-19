США и Грузия проводят военные учения близ Тбилиси

На военной базе "Вазиани" близ Тбилиси начались совместные грузино-американские военные учения "Agile Spirit", сообщает Би-би-си. Они продлятся две недели.

В маневрах участвуют 350 американских морских пехотинцев, антитеррористический батальон, базирующийся в Румынии, и 450 солдат из 4-й пехотной бригады сухопутных войск Грузии.

"Целью учений является углубление координации и взаимодействия, обмен навыками и возможностями, повышение эффективности проведения миротворческих операций и операций по борьбе с повстанцами", - заявляет министерство обороны Грузии.

Учения "Agile Spirit" входят в программу подготовки грузинских военных для участия в миротворческой миссии в Афганистане.