Отменена смертная казнь в Киргизии

Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал принятые парламентом страны поправки, смягчающие уголовное законодательство, сообщает агентство "24.kg". В частности, принятые изменения предполагают отмену в стране смертной казни и замену ее пожизненным заключением.

Новым законом меняется целый ряд положений Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного и Административного кодексов, а также законов "О Верховном суде и местных судах", "О прокуратуре", "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений", "Об общих принципах амнистии и помилования", "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса" и "О введении в действие Уголовного кодекса".

Целью реформирования системы наказаний является, согласно заявлениям киргизских властей, гуманизация уголовного законодательства. Так, в уголовном кодексе появвились новые виды наказаний, не связанные с лишением свободы, сроки тюремного заключения за многие виды преступлений снижены.