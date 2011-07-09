Южный Судан официально стал суверенным государством - Республикой Южный Судан, провозгласив в субботу свою независимость от Севера страны, передает РИА «Новости».

Решение парламента Юга об объявлении независимости Южного Судана зачитал спикер законодательной ассамблеи Хон Джеймс Вани ИГГА.

Южный Судан стал 54 государством Африки и 196 - мира.

"Девятого июля 2011 года на свет появилось новое государство - Республика Южный Судан. Независимый Южный Судан будет стремиться стать сильным государством в регионе", - сказал Х.ИГГА.

Официальное провозглашение независимости Южного Судана состоялось после завершения полугодового переходного периода, который начался после подведения итогов референдума об отделении Юга Судана от его северной части. Более 98% южан во время плебисцита высказались за создание самостоятельного государства на территории Южного Судана, который несколько десятков лет воевал с правительством Севера за свою независимость.

Торжественная церемония признания независимости Южного Судана проходит на площади перед мемориалом, где похоронен национальный лидер, бывший вице-президент страны Джон Гаранг. Сегодняшнее празднование началось с открытия памятника "отцу нации".

На Дне независимости Южного Судана принимают участие 30 глав африканских государств, иностранные делегации со всех континентов, руководители различных международных и региональных организаций, а также около 3,5 тысячи почетных гостей со всех 10 штатов Юга.