Прокуроры отказались снять обвинения со Стросс-Кана

Прокуроры, занимающиеся делом экс-главы МВФ Доминика СТРОСС-КАНА, в среду, 6 июля, отказались отозвать обвинения против него, сообщает Agence France-Presse.

Решение было принято по итогам встречи адвокатов Д.СТРОСС-КАНА с прокурорами, которая состоялась на Манхэттене. Окружной прокурор Сайрус ВЭНС (Cyrus Vance) и адвокат Стросс-Кана Бенджамин БРАФМАН (Benjamin Brafman) отказались разглашать подробности встречи, отметив только, что она была "конструктивной".

Против Д.СТРОСС-КАНА выдвинуто обвинение по семи пунктам, включая изнасилование. Прокуроры решили рассмотреть вопрос о возможном отзыве обвинений против него в связи с выводами следствия, которое уличило пожаловавшуюся на чиновника женщину во лжи.

Между тем 6 июля стало известно, что адвокаты женщины, подавшей иск против Д.СТРОСС-КАНА, попросили прокурора С.ВЭНСА взять самоотвод. По мнению адвокатов истицы, по вине С.ВЭНСА в прессу просочилась информация, наносящая ущерб репутации их клиентки.

Представитель С.ВЭНСА уверил, что эти подозрения лишены основания, и сообщил, что С.ВЭНС отказался взять самоотвод, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Как сообщал УНИАН, бывший директор-распорядитель МВФ был арестован 14 мая 2011 года в нью-йоркском аэропорту. Поводом стали показания горничной отеля Sofitel, в котором проживал Д.СТРОСС-КАН. По ее словам, он напал на нее и склонил к оральному сексу. Сам чиновник выдвинутые против него обвинения отрицает.

Изначально Д.СТРОСС-КАН был отправлен в тюрьму, позже его освободили под залог и поместили под домашний арест. 1 июля в связи с тем, что у следствия появились серьезные причины подозревать горничную во лжи, Д.СТРОСС-КАН был освобожден под обязательство явиться на заседание суда по первому требованию. Следующее слушание по его делу назначено на 18 июля.

Тем временем против Д.СТРОСС-КАНА подготовили другой иск, на сей раз у него на родине. Французская писательница Тристан БАНОН обвинила экс-главу МВФ в сексуальных домогательствах, которые, якобы, имели место в 2003 году. Адвокаты Д.СТРОСС-КАНА сообщили, что их подзащитный планирует подать на Т.БАНОН в суд за клевету.